2 agosto 2018 07:49 Fortnite: consigli per la sopravvivenza – parte 1 Una serie di dritte che vi aiuteranno a sopravvivere più a lungo sullʼisola!

Nel primo episodio di questa nuova rubrica dedicata a Fortnite e al fenomeno del momento, la sua modalità free-to-play Battle Royale, vi abbiamo svelato come avviare il gioco e lanciarvi in questa frenetica lotta per la sopravvivenza.



Di seguito troverete una lista di consigli pratici per aumentare le vostre probabilità di restare in vita nella battaglia reale di Fortnite. Armatevi di pazienza e non lasciatevi scoraggiare dalle prime sconfitte!

Ascoltate il BOOM!

Alcune armi fanno un rumore particolarmente forte quando sparano, come la pistola pesante. Se avete intenzione di usarla, tenete presente che allerterete i nemici. Se invece sentite il suo rumore, utilizzatelo a vostro vantaggio per scovare gli avversari!



Pianificate il vostro percorso

Nella sala d'attesa per la partita è possibile visualizzare la traiettoria dell'autobus volante. Utilizzate questi tempi morti per decidere in anticipo dove volete atterrare. Il percorso svanirà dalla mappa a inizio partita, per cui approfittatene prima!



Costruttori lampo

Tenendo premuto il tasto per costruire e muovendo semlicemente la telecamera è possibile creare strutture senza interrompersi dopo ogni pezzo. Avete bisogno di scalare una montagna? Impostate l'inizio della rampa e poi proseguite senza staccare il dito dal pulsante. Qualcuno vi sta attaccando? Costruite come dei forsennati per circondarvi di muri o rampe.



Costruire attraverso altri oggetti

È possibile costruire anche in presenza di alberi, pali o elementi simili. Utilizzate questo fattore a vostro vantaggio per ottenere una copertura maggiore o un posto dove nascondervi.



Granata a impulso salvavita

Il vostro primo istinto, una volta raccolta una granata impulso, potrebbe essere di lanciarla contro al nemico. Ebbene, non è il suo unico utilizzo! Se avete bisogno di scappare in fretta, lanciatela a terra e superatela in fretta: esplodendo vi farà schizzare via, permettendovi di togliervi da situazioni spiacevoli. Ovviamente, potete utilizzarla anche sui nemici per farli cadere da edifici o precipizi...



Siate aggressivi!

Potete nascondervi quanto volete, ma prima o poi dovrete buttarvi nella mischia. Abituatevi a rispondere al fuoco o, ancora meglio, a sparare per primi. Non solo farete pratica in vista delle fasi finali della partita, ma ridurrete anche il numero di avversari sul campo di battaglia!