Far Cry 5 e il gaming "gourmet"

Gaming e cibo vanno a braccetto sin dagli albori del medium. Pac-Man mangiava ciliegie, in Final Fight ci si curava a suon di polli arrosto e i bonus di Bubble Bobble erano una carrellata infinita di leccornie nipponiche. Per il lancio di Far Cry 5 Ubisoft ha elevato il concetto ai massimi livelli, coinvolgendo Lorenzo Cogo, chef stellato dell'El Coq di Vicenza, per la creazione di un pranzo ad alto contenuto di pixel. L'ispirazione dei piatti è arrivata da un viaggio in Montana, teatro degli eventi del nuovo episodio di Far Cry. Lo chef, in viaggio con Ubisoft, ha avuto la fortuna di ammirarne i paesaggi, conoscere la gente del posto e andare a caccia e a pesca. Il risultato dell'esperienza è un menu potente, sopra le righe e anche un po' inquietante.