Dietro la maschera: i migliori videogiochi sui supereroi pubblicati fino a oggi

Prima del 2009, fare un elenco dei migliori videogiochi di stampo "supereroistico" sarebbe stato piuttosto deleterio, se non addirittura inutile: titoli validi ce ne sono stati nel corso degli anni ma nessuno è mai stato davvero in grado di ridefinire il genere, dandogli un'identità precisa che sapesse valorizzare gli eroi di carta anche sullo schermo. Abbiamo assistito a pochi alti e moltissimi bassi, con Superman 64 che nel 1999 si è guadagnato la nomea di gioco peggiore mai realizzato, finché i ragazzi di Rocksteady hanno dato una decisa impennata alla situazione con la lunga serie Arkham, iniziando da Batman: Arkham Asylum nell'agosto del 2009. Così come Iron Man ha contribuito a revitalizzare e dare lustro ai film sui supereroi l'anno prima, il lavoro di Rocksteady ha cambiato ciò che pensavamo fosse possibile cogliendo con estrema precisione ciò che ha reso il Cavaliere Oscuro di Gotham tanto interessante: la sua capacità di pensare quanto di combattere.

Da allora il genere si è trasformato in un pilastro, a volte adattando eroi già esistenti e altre permettendoci di costruire da soli la nostra identità di vigilante. Se a questo andiamo a sommare la recente collaborazione fra Square Enix e Marvel per la realizzazione di un progetto a tema Avengers che vedrà coinvolti Crystal Dynamics (Tomb Raider) ed Eidos Montreal (Deus Ex), appare evidente come ci siano grandi potenzialità future perché i supereroi lascino il segno anche dal punto di vista videoludico. Questo implica dover riesumare dal passato un'eredità forse non proprio gloriosa con cui fare i conti ma che ugualmente è stata in grado di scrivere un pezzo di storia: quanto segue è un elenco di titoli che per un motivo o l'altro (spesso neppure imputabile al gameplay, in gran parte sempre sullo stesso standard) si sono distinti nel loro periodo e sono rimasti nella memoria comune.



CAPTAIN AMERICA AND THE AVENGERS (1991-93)Un classico picchiaduro arcade che si è fatto strada fino al Nintendo Entertainment System prima e allo SNES poi. Caratterizzato da un gameplay simile ad altri titoli arcade del momento, chiedeva ai giocatori di muovere i personaggi liberamente lungo un livello mentre prendevano a cazzotti qualche cattivo di turno. Sotto questa luce dunque il gioco non spiccava per originalità e se vogliamo capire il motivo per cui fa parte di questa lista, non dobbiamo guardare alla struttura ludica di per sé: ciò che rese Captain America and the Avengers tanto speciale fu infatti aver messo da parte il bisogno di includere nel suo roster gli eroi popolari degli anni ’90 per concentrarsi al contrario su personaggi profondi ma poco considerati fino a quel momento.



Prima che Marvel conquistasse il grande schermo, Capitan America, Iron Man, Occhio di Falco e Visione erano personaggi a stento riconoscibili per chiunque non leggesse i fumetti. Questo dettaglio, anziché bloccare gli sviluppatori, li incentivò a pubblicare un titolo che mettesse in scena alcuni dei più iconici nemici di Capitan America come il gerarca nazista Teschio Rosso (la cui introduzione risale al 1941) e il suo discepolo più fedele, Crossbones (apparso per la prima volta nell’ottobre del 1989). A distinguere ulteriormente il gioco si aggiunse la decisione di presentare alcuni personaggi di supporto che di tanto in tanto sarebbero comparsi sullo schermo per aiutare l’eroe principale. Captain America and the Avengers fu dunque un titolo molto apprezzabile per tutti gli appassionati di fumetti che volevano vedere su schermo figure come Wonder Man, Namor e il Sinistro Mietitore. Non fu una rivoluzione in termini di gameplay ma gli si deve il merito di aver osato con personaggi al tempo poco quotati.



BATMAN RETURNS (1993)Fu indubbiamente un gioco molto atteso, che venne pubblicato su pressoché qualsiasi console al tempo, ma la versione SNES è probabilmente la migliore di cui parlare. Non si può dire che avesse uno stile di gioco originale tuttavia, nonostante la possibilità di essere la proverbiale gallina dalle uova d’oro realizzata per cavalcare l’onda di successo del film, il gioco riuscì a superare ogni preconcetto e dimostrarsi particolarmente divertente. Presentò livelli basati su diverse scene del lungometraggio e in larga parte chiese al giocatore di mettersi nei panni di Batman per affrontare gli sgherri del Pinguino mentre si faceva strada fino allo scontro finale con il boss. Ciò che discostò Batman Returns dagli altri giochi fu proprio il gameplay, uno fra i migliori per un titolo d’azione a scorrimento laterale nonostante non brillasse per originalità, e la colonna sonora - adattata dallo straordinario lavoro svolto da Danny Elfman con il film. Se questo poi non dovesse bastare, il gioco vantava anche un livello a bordo della Batmobile dalla quale sparare ai nemici mentre si era in corsa.



SPIDERMAN AND VENOM: MAXIMUM CARNAGE (1994)I possessori di Super Nintendo che hanno avuto modo di giocarlo potrebbero non ricordarsi del gioco quanto della cartuccia di per sé: invece del consueto colore grigio tipico di quelle SNES, Spider-Man and Venom: Maximum Carnage fu venduto color rosso sangue. Inoltre lo si può considerare l’adattamento più fedele di una storia a fumetti trasposta a videogioco, tanto da renderlo uno dei migliori titoli di Spider-Man del periodo e senza dubbio il migliore su SNES.



Basato sull’arco narrativo fumettistico che vede Spider-Man e Venom - assieme ad altri personaggi dell’universo Marvel - combattere i nemici guidati da Carnage, il gioco presentò il solito gameplay che faceva da standard per i titoli degli anni ’90, ciononostante si distinse per diverse ragioni: non solo fu una gran cosa vestire i panni di Venom ma erano inoltre presenti intermezzi animati che sembravano essere stati estratti direttamente dal fumetto, grazie a uno stile artistico molto ispirato. Un aspetto questo che rende Spider-Man and Venom: Maximum Carnage uno dei titoli di supereroi più memorabili di sempre.



SPIDER-MAN (2000)Dopo dozzine di platform e picchiaduro non troppo brillanti nel riproporre il “friendly neighbour” per eccellenza, gli appassionati stavano iniziando a pensare che non avrebbero mai visto Spidey protagonista di un gioco degno e ancora meno erano certi che ne avrebbero mai apprezzato uno senza riserve. Finchè non fu pubblicato Spider-Man, il titolo che avrebbe dimostrato loro di aver torto, da parte di uno studio di sviluppo che nessuno si sarebbe mai aspettato: con il suo avvento su PlayStation (e ogni altra console all’epoca), a Neversoft dimostrarono di essere molto più che semplici esperti di skateboard.



Reso obsoleto dalle successive avventure open-world, questo Spider-Man abbracciò per la prima volta un aspetto che non era mai stato espresso fino allora: la voce di Peter Parker. Grazie allo spazio extra sul CD, Spider-Man poté parlare costantemente e dimostrare tutta la sua irriverenza sia con gli alleati sia soprattutto con i nemici. Non solo, fu anche il primo titolo a dare un’idea delle incredibili capacità del personaggio, permettendo ai giocatori di scalare pareti e oscillare da un palazzo all’altro appesi a un filo di ragnatela. Spider-Man ebbe anche il pregio di essere percepito come un videogioco realizzato dai fan per i fan, presentandosi ricco di comparsate e battute rivolte a chi leggeva i fumetti: fu il vero punto zero per i moderni titoli dedicati all’arrampicamuri più famoso della storia.



ASTRO BOY: OMEGA FACTOR (2003)Allontaniamoci un attimo da Manhattan, da supersoldati congelati per decenni, da miliardari playboy e filantropi e quant’altro per spostarci in Antartide a seguire le imprese del ragazzo-robot nato dalla mente di Osamu Tezuka. Astro Boy: Omega Factor fa parte della schiera di titoli "supereroistici" che hanno dato buona prova di sé su Game Boy Advance. Creato dall'esperto studio di sviluppo Treasure, il gioco è un picchiaduro a scorrimento che ci scaglia contro ondate di nemici sui quali testare un ottimo sistema di combattimenti corpo a corpo e potenti attacchi speciali. Nonostante fosse dedicato a una serie volta principalmente a un pubblico giovane, il gioco mise in scena tematiche profonde come il pregiudizio robot/umani, omicidi politici, viaggi nel tempo ed eventuali alterazioni, stermini di massa - quest’ultimo aspetto fu un omaggio al post-nucleare che ispirò l’opera originale. Nello stile della classica serie Contra, è una gemma senza tempo alla quale dedicare un po’ di retrogaming.



X MEN: LEGENDS (2004)Spesso dimenticato in favore del suo sequel spirituale, Marvel: La Grande Alleanza, questo gioco di ruolo sviluppato da Raven Software è ancora molto meritevole. Forse il miglior titolo basato sul gruppo di mutanti più famosi della storia del fumetto, X-Men: Legends permise al giocatore di sentirsi davvero al loro controllo, complice lo stile di gioco, definito dungeon crawler, che consentiva di alternarsi fra tutti e quattro i supereroi presenti sullo schermo. Nonostante la narrazione fosse stata costruita attorno al discutibile personaggio di Magma, c'era qualcosa di accattivante e coinvolgente nel vedere i personaggi collaborare per abbattere orde di nemici tutti uguali, Sentinelle e infine Magneto.



Nel complesso dunque il gioco fece un buon lavoro di trasposizione, riuscendo a soddisfare i fan del fumetto grazie all'attenzione per i dettagli ma soprattutto a quel senso di divertimento capace di tenere i giocatori incollati allo schermo fino alla sua conclusione. Pur essendo stato surclassato dalla doppietta di titoli de La Grande Alleanza, X-Men: Legends (assieme al suo seguito) furono gli unici a cogliere davvero l'essenza dei mutanti del Professor X - merito forse di un cast di eroi più piccolo e focalizzato, rispetto alle rose espanse - forse in modo eccessivo - utilizzate per i giochi seguenti.



BATMAN: ARKHAM ASYLUM (2009)Anno della rinascita e soprattutto del cambiamento per i vigilanti più o meno mascherati nel mondo videoludico grazie a Rocksteady, lo studio di sviluppo con sede a Londra che contribuì a ridefinire i giochi d'azione sui supereroi con quest'avventura dalle sfumature gotiche e opportunamente cupe, scritta da uno sceneggiatore d'eccezione per l'uomo pipistrello: Paul Dini. Il Cavaliere Oscuro fu dotato d'incredibili capacità combattive, sia furtivamente sia a viso aperto, nonché di un'intelligente modalità detective che gli permetteva di scandagliare persino gli angoli più bui di Gotham.



Batman: Arkham Asylum fu la perfetta rappresentazione di una struttura di gioco stretta, fin quasi soffocante: il giocatore vestiva soltanto i panni di Batman, si muoveva lungo un'unica isola e lo faceva in una notte. Forse il numero di scontri con i boss era eccessivo ma il suo principale compito fu offrire una sorta di fumetto interattivo, permettere di vivere in terza persona le avventure che fino a quel momento ci avevano occhieggiato dalle pagine di un volume. Nei fatti, questo significava bilanciare la possibilità di sentirsi un vigilante temibile, sempre in agguato nelle ombre, e di essere vulnerabile come qualunque uomo - fosse ai proiettili o alle mascelle di Killer Croc. Di tutta la serie, rimane ancora adesso il migliore nel farci sentire come se fossimo davvero il famigerato Cavaliere Oscuro.



SPIDER-MAN. SHATTERED DIMENSIONS (2010)Cosa potrebbe esserci meglio di Spider-Man? Quattro di loro, ovviamente. Il gioco sviluppato da Beenox portava il giocatore in quattro differenti realtà, ciascuna fornita del proprio arrampicamuri di fiducia. C'era una linea temporale in bianco e nero di stampo noir (forse la meno efficace per quanto affascinante) dove in buona sostanza si giocava il ruolo del Batman della situazione, una versione cyberpunk dove Peter combatteva contro corporazioni senza scrupoli, una terza dimensione nella quale si indossava quel costume alieno che sarebbe poi diventato Venom e infine una linea temporale canonica che reggeva il passo delle altre tre grazie all'interpretazione di Neil Patrick Harris, il cui ottimo doppiaggio contribuiva a rendere le punzecchiature di Spidey molto efficaci. Comparto grafico eccellente, ampia libertà di movimento, abilità di combattimento uniche, sfide allettanti a seconda dell'universo di gioco ma soprattutto una vera e propria ricchezza in termini di personalità rendono Spider-Man: Shattered Dimensions meritevole di essere ricordato.



BATMAN: ARKHAM CITY (2011)Aprendo al giocatore una piccola sezione di Gotham, il secondo capitolo della serie trovò il giusto spazio per raccontare quelle storie di cui i fumetti sono pieni - ovvero quelle microavventure che avvengono mentre si lotta per sconfiggere i "cattivi" principali, come ad esempio il Joker. Rintracciare un serial killer, impedire a un assassino di raggiungere il proprio obiettivo, rispondere a tutte le cabine telefoniche per impedire a Victor Zsasz di uccidere ancora, mettersi nei panni di Catwoman per recuperare il suo ultimo bottino... queste piccole sezioni autoconclusive furono una delle ragioni per cui Batman: Arkham City superò il suo predecessore ma non solo.



I migliori e più memorabili racconti del Cavaliere Oscuro sono quelli che riescono a deviare il proprio contenuto verso una direzione totalmente unica o narrativamente potente, e fu proprio ciò in cui Batman: Arkham City trionfò. Se il primo capitolo si concentrava sugli accenni creativi che Rocksteady stava iniziando a infondere nella propria personale visione del bat-universo, il sequel si occupò di far affondare il giocatore nel marcio di Gotham attraverso l'oscurità che la pervadeva. Laddove i film di Nolan sembravano voler rispondere alla domanda "Come sarebbe Gotham se esistesse davvero?", il gioco si pose invece un'altra questione: "Come sarebbe Gotham se fosse plasmata dai tuoi peggiori incubi?"



Per ogni estenuante sequenza di combattimento e ciascun segmento stealth particolarmente curato, furono la consistenza e la ricchezza del mondo di gioco che misero questo secondo capitolo su un piano diverso rispetto al predecessore: il modo in cui Rocksteady interpretò Batman fu inebriante e terrificante al tempo stesso, un incredibile equilibrio sospeso fra l'orrore e il melodrammatico.



BATMAN: ARKHAM KNIGHT (2015)Cosa succede quando si prende un gameplay consolidato e soddisfacente come quello della serie Arkham e lo si porta sulle attuali console? Si ottiene un risultato sbalorditivo che, in buona parte, offre la sensazione di giocare un sogno proibito. Dopo la performance piuttosto sottotono di Batman: Arkham Origins, la chiusura del cerchio si sentì come un nuovo, audace passo verso il futuro. L’esplorazione raggiunse nuove vette rispetto a Batman: Arkham City grazie a un ulteriore ampliamento del mondo di gioco, la trama avvincente ruotava attorno alla scoperta di chi fosse il misterioso Cavaliere di Arkham e l'atmosfera nel suo complesso era meravigliosa - il mantello di Batman fluttuava nella brezza, frustato dalla pioggia scrosciante mentre le luci della città di Gotham brillavano attraverso la nebbia.



Era la notte di Halloween e quale antagonista migliore del maestro della paura, lo Spaventapasseri? Non fu il solo nemico contro cui il protettore di Gotham fu chiamato a combattere la sua ultima battaglia, di certo però fu la figura centrale che portò alla specifica conclusione del filone narrativo. Sebbene le premesse descrivano Batman: Arkham Knight come il possibile titolo definitivo della serie, alcuni sporadici bug e una passione un po’ troppo sfrenata degli sviluppatori per i mezzi corazzati frenarono il gioco dall’essere la conclusione epica alla quale i fan ambivano, assieme ad alcuni sessioni sulla bat-mobile non propriamente semplici da gestire. Gettarsi in picchiata dalle verticalità di Gotham un’ultima volta fu un’esperienza agrodolce, in parte dovuta alle sue imperfezioni e in parte alla consapevolezza di essere arrivati all'ultimo giro, ma è certamente valsa la pena di vivere anche quest'ultimo capitolo della serie.