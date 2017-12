18 dicembre 2017 11:33 Come fare 10 cose segrete in Minecraft Una piccola ma utile lista in cui vi consigliamo dieci trucchi segreti per le vostre partite a Minecraft

Minecraft è un gioco ricco di segreti e novità da scoprire ad ogni aggiornamento. A volte, però, ci sono molte cose che rimangono segrete perché non vengono annunciate in grande stile... Ma niente paura, noi di Mastergame veniamo in vostro aiuto per consigliarvi 10 trucchi per migliorare alla grande le vostre partite. Se li conoscevate già, beh, congratulazioni, siete degli esperti di Minecraft!

1. Le torce creano un bolle d'aria temporanee se utilizzate sott'acqua: se siete finiti troppo in basso durante la vostra esplorazione marina o avete rotto una roccia di troppo durante uno scavo e state per essere sommersi d'acqua, c'è sempre questo rimedio. Aprite l'inventario e selezionate una torcia per riprendere fiato temporaneamente, ma fate attenzione a posizionarla proprio davanti a voi.



2. Le torce possono distruggere i blocchi di sabbia o ghiaia: questo è un trucco che forse in molti già conoscono, ma sappiate che vi basterà posizionare una torcia alla base di un cumulo di blocchi di sabbia o ghiaia per vederli rasi al suolo tutti. Un ottimo modo per risparmiare tempo.



3. Le torce servono anche da supporto: sempre quando avete a che fare con i blocchi di sabbia e ghiaia, posizionate una torcia sotto uno di questi per non farlo cadere. Se non avete a disposizione un supporto o una base, le torce possono essere utilizzate per non far "sciogliere" i blocchi di questo tipo.



4. Le torce possono essere utilizzate come blocchi: se siete a corto di blocchi, potete sempre utilizzare le torce per occupare uno spazio e continuare le vostre creazioni.

5. Le scale bloccano l'acqua e la lava: se vi trovate sommersi da questi due elementi e non sapete come gestire la situazione, prendete un blocco scala e posizionatelo lungo il ruscello o la scia di lava per fermare il flusso e bloccare la tragedia che stava per abbattersi sulla vostra creazione.



6. I Blaze odiano le palle di neve: se volete liberarvi di uno di questi mostri, la cosa è molto più semplice di quanto crediate. Utilizzate delle palle di neve per distruggerli e non "sprecare" preziose risorse con il vostro arco e le frecce.



7. La "Soul Sand" può essere un buon metodo per creare delle trappole: utilizzate un blocco di "Soul Sand" per confondere i nemici e bloccarli in una vostra creazione.



8. In modalità creativa su PC, premente la rotellina del mouse per portare nel vostro inventario l'oggetto che state puntando/guardando.