Aspettando Avengers: i migliori giochi Marvel

L'attesissimo Avengers: Infinity War è praticamente qui tra noi: manca davvero poco all'uscita nelle sale cinematografiche italiane, prevista per il 25 aprile. E allora quale miglior modo per ingannare l'attesa se non quello di scoprire e ricordare i videogiochi più belli tratti dall'universo Marvel?



Il futuro dei giochi della casa delle idee è più che roseo, con Disney e la divisione videogiochi di Marvel impegnatissimi nel proporre al proprio pubblico prodotti di qualità: Spider-Man per PlayStation 4, sviluppato dai creatori di Spyro e Ratchet & Clank, e il progetto Avengers curato dagli sviluppatori di Tomb Raider sono solo i primi di una lunga serie.



Ma il passato resta comunque davvero niente male, per gli appassionati di fumetti e prodotti mediali legati alla sfera Marvel: immancabili e indimenticabili i tie-in dei film dell'Uomo Ragno, ma anche i recenti episodi della serie LEGO dedicati agli Avengers e tutti gli altri eroi Marvel. E poi i crossover, come quello con i personaggi più iconici di Capcom in Marvel vs. Capcom 2 e l'intramontabile Disney Infinity 2.0, ricco di statuine da collezionare.



Questo e tanto altro nella galleria, che vi consigliamo di aprire a tutto schermo, che noi di Mastergame abbiamo realizzato selezionando quelli che, a nostro parere, sono i migliori giochi dedicati al mondo Marvel.