IcePrinsipe, intervistato il campione di FIFA

10 agosto 2018, intervistato il campione di FIFA

Si chiama Daniele Paolucci, è di Roma ed è la nuova stella dell'eSport italiano: dopo essersi laureato campione europeo al torneo ufficiale di FIFA 17 Ultimate Team, IcePrinsipe, questo il suo "nome d'arte", recentemente è stato ingaggiato da Red Bull, alla stregua di atleti internazionali del calibro di Marc Marquez e Ivan Zaytsev.

Daniele è anche un giocatore seguitissimo su YouTube, dove ha oltre 140000 iscritti, e abbiamo avuto l'occasione di intervistarlo per scoprire i suoi pensieri in ambito eSport, ma anche per indagare su i suoi prossimi obiettivi, su come si sta preparando all'arrivo di FIFA 19 e su i giochi che ama e attende di più al di fuori delle competizioni. Procediamo!



Come ti senti a essere accostato a sportivi di fama internazionale come Marc Marquez e Ivan Zaytsev?



Daniele “IcePrinsipe” Paolucci: Per me è un grande onore essere accostato a questi nomi. Sento di dover lavorare ancora tanto per raggiungere i loro risultati, anche se in un campo diverso. L’impegno e la fatica richiesti, però, sono gli stessi!



Avresti mai immaginato, all’inizio della tua carriera di videogiocatore, di raggiungere un traguardo così importante e impegnativo come questo?



Daniele “IcePrinsipe” Paolucci: No, sinceramente ho sempre giocato ai videogiochi per puro divertimento e per passare il tempo con gli amici. Non mi sarei mai immaginato tutto questo, è stata una vera e propria sorpresa. Si è trattato di un percorso graduale che mi ha portato fino a qui, insomma. Adesso che ho raggiunto questo primo traguardo, che prima mi sembrava impossibile, è il momento di continuare a migliorarmi per raggiungere obiettivi sempre più grandi!

Come bilanci l’allenamento, i viaggi, le competizioni e tutto quello che comporta essere un giocatore professionale di FIFA con la tua vita personale?



Daniele “IcePrinsipe” Paolucci: Credo fermamente che tutto possa essere bilanciato nella vita: basta organizzarsi bene! Gli allenamenti, le gare e i relativi viaggi occupano gran parte del mio tempo, ma con un po’ di impegno riesco ad dedicarmi anche alla mia vita privata. Il segreto è porsi dei giusti limiti che non inficino le proprie prestazioni, ma che permettano comunque di allenarsi al massimo!



Quali sono i tuoi prossimi obiettivi personali e come atleta ufficiale Red Bull?



Daniele “IcePrinsipe” Paolucci: Il mio obiettivo personale in FIFA 19 è quello di vincere il mondiale e portare per la prima volta un italiano sul tetto del mondo. Punto a essere sempre ai massimi livelli competitivi, come ogni atleta Red Bull! I testimonial Red Bull, di qualsiasi sport si tratti, penso alla Formula 1, agli sport estremi o al calcio, sembrano avere veramente le ali: riescono a raggiungere obiettivi sempre più importanti. Ecco, io voglio proprio che il mio gioco abbia le ali e mi porti più in alto possibile.

Come ti stai preparando all’arrivo di FIFA 19? Quanta pratica ti ci vuole, tendenzialmente, per adattarti ai cambiamenti e le novità di ogni edizione?



Daniele “IcePrinsipe” Paolucci: Non vedo l'ora di mettere le mani su FIFA 19! Mi servirà circa un mese di allenamento per trovare la quadratura del cerchio: ogni anno nuovo gioco, nuova sfida. Il bello è che noi giocatori di FIFA abbiamo la possibilità di metterci sempre alla prova e vedere se siamo sempre tra i più forti ogni anno.



Hai mai pensato di estendere i tuoi orizzonti da giocatore professionista verso altri videogiochi? Se sì, di che genere? Credi sia possibile seguire due giochi diversi a livello competitivo?



Daniele “IcePrinsipe” Paolucci: No, non ci ho mai provato, perché credo sia molto difficile dedicarsi a più giochi in maniera competitiva, soprattutto se di generi diversi. Giocare ad alti livelli richiede grande concentrazione, studio di tattiche e allenamenti costanti per mantenere le proprie abilità sempre al massimo: moltiplicare queste cose per due e in ambiti totalmente diversi è, non dico impossibile, ma veramente molto impegnativo! Personalmente, preferisco dedicarmi al 100% su un solo gioco .