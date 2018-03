A PyeongChang 2018 con "Steep Road to the Olympics"

Partecipando a questo evento senza precedenti, i fan avranno l?opportunità di sfidarsi e dimostrare il proprio valore attraverso una competizione online che si svolgerà a dicembre giocando con Steep Road to the Olympics. Presto saranno svelati maggiori dettagli su come partecipare alla competizione. Steep Road to the Olympics sarà presentato anche attraverso alcune postazioni di gioco nel Villaggio olimpico, consentendo così a partecipanti e atleti di testare alcuni eventi di sci alpino, snowboard e freestyle, tra cui slalom gigante, slalom speciale, supergigante, discesa libera, slalom gigante parallelo, halfpipe, snowboard cross, slopestyle, ski cross e ski slopestyle.



Disponibile dal 5 dicembre 2017 per PlayStation4 (con alcune funzioni ottimizzate su PS4 Pro), Xbox One (con alcune funzioni ottimizzate su Xbox One X) e Windows PC, Steep Winter Games Edition includerà il gioco base Steep e l?espansione Steep? Road to the Olympics, entrambi già prenotabili. Sviluppato principalmente dallo studio Ubisoft di Annecy*, Steep, il celebre gioco d?azione sportivo open world con discipline come sci alpino, snowboard, parapendio, tuta alare, tuta alare con razzi, slittino, base jumping e speed riding, è fortemente basato sulla possibilità di condividere le proprie esperienze di gioco con il mondo intero. Grazie alla sua costante esperienza multigiocatore e il vasto scenario tra le Alpi e l?Alaska popolato da utenti reali, giocatori e amici di tutto il mondo possono affrontare le sfide insieme o competere tra loro per conquistare il primo posto nelle classifiche. La funzione di replay del gioco espande ulteriormente l?esperienza, consentendo ai giocatori di rivivere le proprie acrobazie più folli e i percorsi più memorabili, oltre a poter condividere i propri video sui social network. Ma non finisce qui, perché in qualsiasi momento sarà possibile creare sfide per competere con gli amici per ottenere il miglior tempo o punteggio in base a una serie di fattori personalizzabili, come completare alcune acrobazie o superare un determinato punteggio. I giocatori potranno anche partecipare a diversi programmi competitivi live, come lo Steep World Tour mensile, dove affronteranno determinate sfide per qualificarsi a un torneo e avere la possibilità di vincere premi esclusivi.