Trovo un baule speciale! Nuovo deck Clash Royale

Come ogni martedì torniamo all’appuntamento con Grax e Clash Royale. Questo episodio vedrà il baule speciale come protagonista, ma non solo. Grax dovrà cercare in tutti i modi di battere il suo record passato di 4800 coppe, un traguardo davvero ambizioso. Prepariamo dunque domatore e spiritelli e prepariamoci allo scontro! Trovi gli altri video sul canale ufficiale di Blasteem Gaming!