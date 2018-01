Super record di trofei! Battaglie epiche Clash Royale

Nuovo appuntamento con Grax su Clash Royale, il tema del giorno sono i trofei! La sfida consiste nel riuscire ad ottenere più di 4900 coppe per poter superare il record precedente. Per farlo Grax metterà in campo tutte le sue abilità oltre che a un bel po’ di fortuna. Fiondatevi con noi nell’arena per questa sfida epica! E soprattutto… attenti al Golem!



