Ogni gol mangio un uovo!!! Squadra Kinder con calciatori panini 2018

Nuovo video speciale per le vacanze di Pasqua con FiusGamer, giocheremo con i Calciatori Panini e le uova di Pasqua. Ma come funziona? FiusGamer formerà una squadra estraendo undici giocatori dalle varie bustine, potrà escluderne solo quattro. Con la squadra così formata inizierà una nuova partita su FIFA e per ogni gol dovrà mangiare un uovo al cioccolato. Riuscirà in questa challenge? Scopri gli altri video sul canale ufficiale di Blasteem Gaming​!