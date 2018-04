I 10 giochi open world più grandi di sempre

Il sogno di ogni gameplayer? Una mappa infinita, per poter giocare e rigiocare senza mai concludere il gioco. Sarebbe bellissimo, purtroppo per ora è quasi impossibile. In compenso esistono dei giochi open world con mappe davvero immense, quasi impossibili da esplorare al 100%. Probabilmente pensate di conoscerli ma vi sbagliate! Giorgio Cappello di Paglia ve li mostra in questa classifica! Trovate gli altri video della rubrica sul canale ufficiale di Blasteem Gaming​!