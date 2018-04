Ho scartato Dybala!!! Bustine Panini con penitenza su FIFA 18!

Nuovo appuntamento del venerdì con FiusGamer e FIFA 18! Cosa andremo a fare in questo episodio? Dovremo scartare il giocatore dal calcio mercato di FIFA se, e solo se, dopo aver aperto ben tre bustine Panini non salterà fuori una figurina relativa al club del giocatore. Le figurine relative al club possono essere compagni di squadra ma anche allenatori e scudetti. Parte la sfida per creare il team magico. Carichi come non mai! Trovate gli altri video sul canale ufficiale di ​Blasteem Gaming​!