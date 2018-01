Tutti abbiamo sognato, almeno una volta nella vita, di farla pagare a un insegnante che ci aveva preso di mira o messo un cattivo voto. Nella realtà, però, questo non è possibile ma in gioco…. probabilmente sì! In questo video Sodin ci mostra un simulatore per sfogare tensione e stress tipiche dello studente. Da prendere con il sorriso, don’t try this at school. Per altri video seguici su Blasteem Gaming.