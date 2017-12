Cosa cerca la gente su internet

Altro giro alla scoperta delle tendenze su internet. Lo youtuber Sodin si confronta con “Google Feud”, un game che ci chiede di individuare quali sono le ricerche più cliccate a partire da una frase. Ad esempio: my mother is...? Come completereste la frase? Forse non come la completerebbe il resto degli utenti Google!



Altri divertentissimi video di Sodin sul canale Blasteem Gaming.