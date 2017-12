Abbiamo tutti un amico che quando gioca alla Play o al Pc tende ad avere scatti d’ira e isterismo. Se non avete questo tipo di problemi allora iniziate e preoccuparvi perché vuol dire che quell’amico siete voi! Ma non vi preoccupate, Murry in questo video ha la soluzione su come guarire dal Ragequit, cioè quella tendenza a smettere di giocare dopo episodi che ci fanno innervosire.