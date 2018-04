Blasteem Valley - Usiamo la creative per distruggere tutto!

In questo ultimo episodio della Valley, questa volta ultimo davvero, Lokk1 ci mostrerà tutti i mezzi più diabolici di Minecraft per distruggere ogni cosa. E indovinate un po’, distruggeremo proprio la tanto amata Blasteem Valley. Iniziamo a piazzare TNT ovunque, sui tetti, nelle case, nei pollai. Facciamo esplodere ogni cosa, è il miglior antistress in assoluto. Gli altri video della sul canale ufficiale di Blasteem Gaming!