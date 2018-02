I personaggi di Romi e Karin

Come vi siete appassionate al mondo del cosplay?



La nostra passione per i cosplay è nata già da ragazzine. Non ci conoscevamo ancora, ma abbiamo praticamente fatto lo stesso percorso. Il primo vero contatto con questo mondo lo abbiamo avuto a un Torino Comics di qualche anno fa nel quale siamo rimaste così colpite nel vedere ragazzi in costume da decidere d'interpretare anche noi i nostri eroi dei manga e dei videogiochi.



Da dove nasce l’idea di interpretare i personaggi in coppia?



Una volta che ci siamo conosciute e scoperta la passione comune, è stato praticamente automatico pensare di collaborare nella realizzazione dei vestiti. In verità, però, non siamo sempre del tutto d'accordo sui personaggi da interpretare visto che una (Romi) è appassionata di videogiochi e l'altra (Karin) di anime e manga. Tuttavia troviamo sempre un punto d'incontro e tramite i nostri personaggi uniamo idealmente questi due mondi che diversamente non si potrebbero mai incontrare.



Quali sono le vostre fonti di ispirazione?



L'ispirazione nasce dalle nostre passioni: videogiochi, anime e manga. Sono molti i fattori che ci fanno innamorare di un personaggio. Prima di tutto lo stile dei vestiti e l'aspetto fisico, poi le armi e le dotazioni. Altro aspetto cui diamo importanza è la personalità e il carattere dei personaggi. Ci piacciono molto quelli dal carattere forte e deciso, o quelli in cui ci rispecchiamo di più. Fare cosplay per noi non è semplicemente indossare degli abiti, come ad un carnevale, ma anche interpretare ed entrare nel personaggio.



Qual è stato il costume più complesso che avete realizzato?



I costumi che hanno richiesto più "fatica" nella realizzazione sono stati sicuramente Sylvanas Windrunner da World of Warcraft (Romi) e Harribel da Bleach (Karin). Per realizzarli ci abbiamo impiegato un'intera estate, testando materiali e tecniche che non avevamo mai provato prima. L'armatura di Sylvanas era composta di tanti pezzi (gambali, cosciali, spallacci, top, oltre ad arco e scudo) tutti ricchi di dettagli che hanno richiesto molte ore di lavoro. Non meno difficoltoso è stato studiare come poter indossare il tutto in maniera "abbastanza" confortevole, nascondendo agli occhi degli osservatori lacci e ganci utilizzati allo scopo. Altra difficoltà è stata truccare di colore blu ogni parte scoperta del corpo. Per quanto riguarda il vestito di Harribel non è stato semplice far rimanere sollevato il bavero della giacca, effetto raggiunto mediante l'inserimento al suo interno di uno scomparto con un rinforzo e del fil di ferro. Anche la maschera ha richiesto molto lavoro e precisione. Piccolo aneddoto: i "bottoni" color oro sul bavero non sono altro che due vasettini in alluminio di marmellata.



La vostra ambizione più grande è…



In Italia il fenomeno cosplay comincia a farsi spazio, ma non è ancora apprezzato e non ottiene i dovuti riconoscimenti. Capita ancora di vedere in televisione trasmissioni in cui i cosplayer vengono presi in giro e trattati come fenomeni da baraccone. Dentro a questo mondo c'è tanta passione, impegno, fatica, tempo e denaro che meritano più rispetto e riconoscenza. Vorremmo che quello che adesso è un fenomeno di nicchia diventasse un movimento conosciuto ed apprezzato, con più eventi a livello nazionale che abbiano maggior risalto sui canali televisivi. Nel nostro piccolo, partecipando alle varie fiere e attraverso i nostri canali social, cerchiamo di diffondere questa sana passione.