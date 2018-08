22 agosto 2018 09:43 World Seeker è il videogioco più ambizioso di One Piece A Colonia è stata presentata una demo dellʼatteso gioco di Rubber e soci, vi raccontiamo comʼè andata

Alla Gamescom 2018, la fiera di videogiochi più importante d'Europa, abbiamo finalmente potuto toccare con mano One Piece: World Seeker, la nuova e inedita avventura dedicata a Rubber e gli amici dell'anime meglio conosciuto in italia come One Piece: All'Arrembaggio. Abbiamo sfruttato l'occasione per raccogliere tutte le informazioni e le prime impressioni in attesa dell'imminente arrivo nei negozi.

Cos'è - One Piece: World Seeker è il gioco realizzato da Bandai Namco in occasione del ventesimo anniversario della nascita del manga/anime di Eiichirō Oda ed è senza dubbio il titolo ambientato nell'universo di Rubber più ambizioso mai creato. Questo perché mette a disposizione del giocatore un'intera isola da esplorare liberamente a caccia di tesori, dove sarà anche possibile avere a che fare con tutti i personaggi più importanti della saga. Insomma, una struttura a mondo aperto in stile GTA e Assassin's Creed che promette di soddisfare anche gli appassionati più esigenti.

Cosa abbiamo provato - Alla Gamescom 2018 abbiamo testato una demo che permetteva di esplorare un'intera area di gioco disseminata di nemici, mini boss e boss finale. Il sistema di combattimento si è rivelato particolarmente soddisfacente per un gioco appartenete al genere degli open world e, in particolare, è stata la fedeltà grafica e artistica che ci ha colpito tantissimo: con World Seeker sembra di essere alle prese con l'anime e non un videogioco di One Piece. Gli sviluppatori, poi, ci hanno confermato la presenza di tre personaggi in particolare: Issho Fujitora, Borsalino Kizaru e Rob Lucci.