23 agosto 2018 11:05 Un giro nella Gran Bretagna di Forza Horizon 4 A Colonia abbiamo giocato e parlato con gli sviluppatori del gioco di corse in esclusiva Xbox e Windows 10

Alla Gamescom di Colonia siamo tornati a provare il nuovo e ambizioso gioco di corse in esclusiva Microsoft, Forza Horizon 4, e c’è stata anche l’occasione di apprendere tutte le sue novità direttamente dalla bocca degli sviluppatori. Il titolo è praticamente sulla griglia di partenza: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto!

Cos'è - Forza Horizon 4 appartiene alla sottoserie più esplorativa del franchise Forza, che prende tutte le virtù simulative di Motorsport e le porta in un mondo aperto e ricco di eventi da scoprire. Ogni capitolo è ambientato in una location totalmente nuova e gira intorno all'Horizon Festival, un evento itinerante fatto di musica e auto. Quest'anno esploreremo le lande della Gran Bretagna con un ciclo stagionale che cambierà con cadenza regolare, una vera rivoluzione per i giochi di corse.

Cosa abbiamo provato - In occasione della fiera dei videogiochi più importante d'Europa abbiamo avuto l'opportunità di vedere gli sviluppatori all'opera con la versione PC del gioco. Grazie alle configurazioni in 4K e i settaggi "Estremo", su computer Forza Horizon 4 è ancora più spettacolare e le immagini su schermo riescono a raggiungere una fluidità e un dettaglio davvero strabilianti. L'incontro con i responsabili del progetto ci è tornato utile anche per scoprire le funzionalità online del gioco, che avrà una rinnovata componente competitiva e permetterà di unirsi a dei club tramite app dedicata. Infine, alla Gamescom è stato anche confermato un "crossover" con Halo: grazie a una collaborazione con gli sviluppatori della storica saga sparatutto Xbox, in Forza Horizon 4 potremo vivere un evento nei panni dell'amato Master Chief.