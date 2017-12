30 novembre 2017 11:56 Torna Shadow of the Colossus, il secondo capolavoro di Fumito Ueda Uno dei titoli più amati dellʼera PlayStation 2 si prepara al ritorno in veste rinnovata

Il vantaggio di chiamarti Sony è che in qualsiasi momento puoi permetterti di pescare dal cilindro un cult come Shadow of the Colossus, rifargli il look adattandolo agli standard attuali e rimpolpare una line-up, quella di PS4, già ricca di esclusive nei primi mesi del 2018. Il titolo di Fumito Ueda sarà così alla portata dei giocatori che non avessero mai provato il papà spirituale di ICO.

L'OMBRA DEL COLOSSODifficile spiegare cosa sia Shadow of the Colossus. Si tratta di un'avventura dal grande impatto emozionale in cui il protagonista, un giovane di nome Wander, si trova a esplorare un mondo fantastico quasi privo di vita, caratterizzato dal contrasto tra praterie aride e scenari lussureggianti, tra montagne imponenti e profondi burroni, tra il grande e il piccolo. In sella al suo fido destriero Agro, Wander dovrà andare alla ricerca di una ragazza chiamata Mono, che tenterà disperatamente di salvare dominando gigantesche creature note come Colossi: ogni Colosso è caratterizzato da una forma differente (alcuni hanno fattezze umane, altri sono più simili ad animali) e una serie di punti deboli che bisognerà scovare per mandarli al tappeto. Per farlo, Wander potrà contare esclusivamente su un arco, una manciata di frecce, una spada e il suo ingegno: in buona parte dei casi, quest'ultimo sarà fondamentale per scovare il modo più adatto a sfruttare lo scenario circostante e colpire i punti deboli dei Colossi.

Shadow of the Colossus è un'avventura affascinante, che nel perfetto stile che ha caratterizzato tutte le opere di Fumito Ueda, preferisce raccontare una storia rivelando pochissimi dettagli nel corso del suo arco narrativo, lasciando quasi che sia il giocatore a posizionare i tasselli mancanti e unire i puntini una volta raggiunti i titoli di coda. Non per questo, però, l'avventura che vi porterà ad affrontare i sedici Colossi sarà noiosa, anzi: ci sono tanti segreti da scovare nel mondo di Shadow of the Colossus, tanti omaggi all'opera prima di Ueda, quell'ICO di cui questo prodotto si presenta come un vero e proprio antefatto, un viaggio che qualunque possessore di PS4 dovrebbe provare almeno una volta nella vita.

Cosa cambia dalla versione originale uscita nel 2006 su PlayStation 2 a quella che invece debutterà sugli schermi di PS4 nel mese di febbraio 2018? Beh, tantissimo. L'opera di rimasterizzazione del gioco permetterà al team di sviluppo incaricato del "restauro" di donare una nuova linfa vitale al mondo di Shadow of the Colossus, con una trasposizione di qualità altissima che vi permetterà di godere di un livello di dettagli senza precedenti.

Su PS4 (e soprattutto PS4 Pro, dove il gioco potrà godere della più elevata risoluzione 4K) gli scenari concepiti da Fumito Ueda saranno in grado di conquistarvi come pochi giochi sono stati capaci di fare in questa generazione. Panorami da urlo, inquadrature degne di una cartolina (anche se il sistema di controllo resta quello, un po’ macchinoso e datato del gioco originale) e un sistema d'illuminazione che promette meraviglie.