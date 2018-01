23 gennaio 2018 10:58 Lʼoff-road per tutti i gusti di Milestone A febbraio lo sviluppatore milanese farà contenti gli amanti degli sterrati a due e quattro ruote

Sarà un febbraio denso di appuntamenti per gli appassionati del fuori strada anche per gioco. Il 13 febbraio prossimo Milestone lancerà sul mercato Monster Energy Supercross, seguito a ruota il 27 dello stesso mese da Gravel. Per ingannare l'attesa abbiamo avuto modo di provare in anteprima entrambi i giochi presso gli uffici in zona Sant'Ambrogio della prolifica software house milanese.

Gravel e Monster Energy Supercross: motori italiani IGN 1 di 10 IGN 2 di 10 IGN 3 di 10 IGN 4 di 10 IGN 5 di 10 IGN 6 di 10 IGN 7 di 10 IGN 8 di 10 IGN 9 di 10 IGN 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Due nuovi videogiochi dedicati agli appassionati delle due e delle quattro ruote. leggi tutto MONSTER ENERGY SUPERCROSSMonster Energy Supercross: The Official Videogame è il gioco ufficiale dell'AMA Supercross Championship americana dedicata alle moto da cross di cilindrata 250 e 450 centimetri cubici. Si tratta di un videogame su licenza che rispecchia fedelmente tutte le caratteristiche del campionato in questione, dalle spettacolari piste di terra e sabbia in arene chiuse ai piloti che le affrontano gomito a gomito, dai bolidi a due ruote completamente personalizzabili sia sul piano estetico che su quello meccanico alle sponsorizzazioni che guarniscono tute e livree.

Il gioco risulta piuttosto tecnico nell'interpretazione della diversa morfologia dei tracciati, fatti di salti e cunette, rampe e curve strette. Tramite le due levette analogiche il giocatore può controllare non solo la direzionalità del mezzo, ma anche la postura e il baricentro del pilota, che influiscono sensibilmente sulla lunghezza e l'altezza dei salti, oltre che sulla morbidezza dei relativi atterraggi. Il motore grafico che muove il tutto è il flessibile e collaudato Unreal Engine 4, che - almeno sul PC utilizzato per la prova - ha dato eccellente prova di sé anche nel renderizzare i circuiti creati in tempo reale mediante apposito editor. Monster Energy Supercross: The Official Videogame è previsto in uscita il 13 febbraio prossimo su PC, PS4 e Xbox One, con una versione Switch in arrivo a breve distanza dalle altre.