L'Azzardo di Destiny 2 e il cambio di rotta con i Rinnegati

A meno di due settimane dal lancio de I Rinnegati , la nuova espansione di Destiny 2 che promette di stravolgere totalmente l'ecosistema di gioco, Activision ci ha dato l'opportunità di provare con mano la modalità più rivoluzionaria di questo contenuto aggiuntivo e vedere da vicino parte della nuova avventura, in particolare la morte del personaggio più caratteristico dell'universo di Destiny: il mentore dei cacciatori, Cayde-6 . Una scelta che testimonia la volontà di Bungie di fare sul serio, di cambiare approccio per la narrazione e di abbracciare uno storytelling più maturo, in linea con le aspettative di una community che attende con ansia una rinascita del gioco, un po' come accadde nel primo episodio con il lancio della prima, grande espansione Il Re dei Corrotti . Scopriamola insieme.

Cosa abbiamo provatoAlla Gamescom 2018 abbiamo avuto modo di rimettere le mani sulla modalità Azzardo dopo il primo test all'E3 2018. Due squadre composte da quattro giocatori devono vedersela contro ondate di nemici gestiti dall'intelligenza artificiale e raccogliere delle speciali particelle che questi lasceranno cadere una volta uccisi. Collezionando e depositando un numero sufficiente di particelle potrete evocare un boss che dovrà essere sconfitto prima che lo facciano gli avversari. Nel mezzo, tante meccaniche interessanti come la possibilità di ostacolare gli avversari inviando un elemento di disturbo, più o meno potente in base al numero di particelle che depositerete di volta in volta, ma anche di trasformarvi in un invasore, raggiungendo l'arena avversaria e cercando di uccidere i nemici per fargli perdere tutte le particelle non depositate.



Una modalità divertente e impegnativa, che però richiede necessariamente la costante comunicazione e collaborazione tra i membri della squadra per essere giocata ad alti livelli. Non disperate: tutti i giocatori di Destiny 2 avranno modo di provare gratuitamente questa modalità in un evento speciale che si terrà Il 1 settembre: per sole 24 ore, infatti, la modalità Azzardo comparirà nel Navigatore e permetterà a tutti i possessori del gioco base di provare le dinamiche dell'attività ibrida. Tra le novità viste a Colonia c'è stato anche un nuovo filmato dedicato alla storia di Destiny 2, in cui abbiamo assistito alla morte di Cayde-6 per mano degli otto Baroni. Un filmato intenso, in cui il Cacciatore Pistolero ha mostrato un'incredibile abilità nel combattimento prima di perire di fronte alla superiorità numerica degli avversari.