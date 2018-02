1 febbraio 2018 08:04 Insidia, lo strategico multiplayer tutto italiano Abbiamo visitato gli studi di Bad Seed, italianissima software house con sede nel cuore di Milano, per dare uno sguardo a Insidia, il loro più recente e importante progetto

Bad Seed è una software house completamente italiana, con sede a Milano, nella zona di Porta Romana, e realizza videogiochi da ormai quattro anni. Fondata nel 2014 da ex sviluppatori Ubisoft, la startup milanese ha un passato caratterizzato soprattutto da titoli per smartphone, tra cui Sleep Attack, un interessante tower defense. In questi mesi, però, il piccolo gruppo sta facendo un balzo in avanti importante, con il suo più recente e ambizioso gioco.

Disponibile dallo scorso settembre in accesso anticipato su Steam, il nuovo progetto di Bad Seed assumerà tra pochissimo la sua forma definitiva e noi abbiamo avuto modo di provarlo qualche settimana fa, proprio negli studi del team di sviluppo. Il gioco si chiama Insidia ed è uno strategico a turni, tutto incentrato sul multiplayer competitivo e completamente gratuito. La formula adottata è quella del free to play, con microtransazioni che - assicurano gli sviluppatori - permetteranno di acquistare solo elementi di carattere estetico, senza quindi andare a incidere sui delicati equilibri del gioco. Per capire che tipo di gioco è Insidia, potete pensare a un XCOM (o al recente Mario + Rabbids: Kingdom Battle, altro titolo molto italiano), solo in multiplayer.

L’obiettivo di Bad Seed, con Insidia, è quello di offrire partite competitive molto veloci. La cosa può sembrare un paradosso, considerata la calma che tipicamente contraddistingue uno strategico a turni, ma l’idea della software house milanese è interessante: i turni dei due giocatori che si affrontano vengono giocati contemporaneamente. Questo, oltre a ridurre drasticamente i tempi di una partita, diventa ovviamente anche una caratteristica del gameplay di Insidia. Non sapere cosa sta facendo il nostro avversario, mentre noi giochiamo il nostro turno, introduce la necessità di immaginarlo, per cercare di prevederlo. E su questo si basa molto Insidia.

Alle caratteristiche da strategico a turni, il gioco di Bad Seed aggiunge anche il classico spirito da “gioco con tanti eroi da selezionare” che è molto in voga in questi anni, sia tra i MOBA che tra gli sparatutto competitivi come Overwatch. Il character design non è niente male ed è in linea con la buona qualità generale che il prodotto sembra mostrare. La scelta degli eroi non è comunque solo una questione di gusto estetico, in quanto ciascun personaggio può giocare un ruolo diverso nella squadra (composta da quattro eroi) che andiamo a comporre.