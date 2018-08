Botte da orbi nella modalità Arcade di For Honor: Marching Fire

Cosa abbiamo provatoOggetto del nostro test a Colonia era proprio la modalità Arcade, che abbiamo sperimentato attraverso diversi livelli di difficoltà: da quello Standard, chiaramente più accessibile, a quello Leggendario, molto più ostico da affrontare se non in possesso del giusto equipaggiamento. In questa modalità, le missioni sono generate casualmente e dispongono di modificatori che aggiungono bonus e malus variabili di volta in volta. Ed è proprio il fattore randomico che rende ogni partita divertente e potenzialmente imprevedibile, spingendo a un approccio molto più tattico di qualsiasi altra modalità vista finora in For Honor.



Nella prova abbiamo potuto sperimentare le abilità dei nuovi eroi, con Jiang Jun quello certamente più versatile per eventuali neofiti e Shaolin quello più tecnico, e per tale motivo più complesso da utilizzare al meglio. Il test ha confermato anche le dichiarazioni di Ubisoft circa le migliorie grafiche apportate al gioco, ora decisamente più rifinito e bello da vedere.