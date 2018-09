Addio a PlayStation 2: i dieci migliori videogiochi della sua storia

Dal 7 settembre, il periodo PlayStation 2 si concluderà ufficialmente. L'ha annunciato Sony, chiudendo l'assistenza clienti a sei anni dallo stop della produzione e diciotto dal lancio della console. Finisce così un'era ma le emozioni che ha portato con sé ci accompagnano ancora, vuoi per un rimasterizzazione di alcuni titoli che hanno attraversato spazio e tempo per essere ancora fruibili sull'attuale PlayStation 4, vuoi perché molti sono stati l'origine di serie che hanno continuato il loro percorso fino a oggi, evolvendosi e regalandoci di volta in volta qualcosa di nuovo - rafforzando il nostro legame con personaggi che sono presto divenuti un'icona.



Dal leggendario Big Boss, o Naked Snake com'era conosciuto all'inizio, la cui genesi è raccontata nel bellissimo Metal Gear Solid 3: Snake Eater, a un pilastro della lotta contro il bioterrorismo come Leon Scott Kennedy, che dopo Raccoon City raggiunge la Spagna in Resident Evil 4 per salvare la figlia del presidente americano. O ancora, l'amore impossibile fra Yuna e Tidus in Final Fantasy X, le splendide pennellate di colore che fanno di Okami un videogioco e assieme un'opera d'arte. PlayStation 2 ha saputo regalarci tantissimi capolavori, ciascuno tale per diverse ragioni, che non smetteranno di esistere con il suo addio ufficiale. Questo video ne racconta solo alcuni ma l'elenco sarebbe ancora molto lungo.