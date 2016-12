Zimbabwe: i funamboli delle Cascate Vittoria, due km sospesi nel vuoto

15:03 - Due chilometri su una corda sospesa sulle cascate Vittoria, in Zimbabwe, Africa Orientale, circondati dagli spruzzi e dal rombo di milioni di metri cubi d'acqua che precipitano per 128 metri. I due tedeschi Lucas Irmler, 26 anni, e il giornalista 34enne Reinhard Kleindl si sono allenati per due anni per coronare il loro sogno. Un'impresa da funamboli, che i due giovani hanno portato a termine con successo, armati di tanto coraggio e un po' di incoscienza.