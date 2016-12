Zimbabwe deluso: Mr Orribile "non è così orribile"

"Troppo bello per la fascia di Mr Orribile". A guidare la contestazione nei confronti della giuria, accusata di parzialità per aver assegnato l'annuale fascia di più brutto dello Zimbabwe al 42enne Maison Sere, è il tre volte vincitore del contest William Masvinu, bloccato al secondo posto e con un assegno in tasca da 100 dollari, che ha chiesto la ripetizione della gara.

Sere, disoccupato e sdentato, si è presentato in passerella con una tuta strappata e ha sbaragliato altri 4 finalisti con mille smorfie, incassando 500 dollari, una grossa somma nella realtà del Paese. Il vincitore, dal palco, ha ringraziato la giuria che lo ha incoronato, ricordando che l'anno prima era arrivato solo quarto, ma la festa che si è tenuta nella capitale Harare gli è stata rovinata dalla polemica sollevata dal suo diretto rivale, che quest'anno è arrivato al secondo posto, ma che aveva tenuto ben saldo il titolo per le prime tre edizioni.



"I giudici non sono stati equi e gli organizzatori devono cercare una nuova giuria per ripetere la gara. Io non ho perso oggi", ha dichiarato Masvinu, gridando allo scandalo.



Per tutta risposta alle contestazioni, David Machowa, dal 2012 uno degli organizzatori della gara per celebrare - come sottolinea - "la bellezza nella bruttezza", ha prontamente dichiarato: "Lo show è stato un grande successo e siamo pronti ad ospitare 'Mister più brutto del mondo'".



Mentre Sere, il vincitore del 2015, pensa già al futuro: "Gli altri concorrenti devono solo accettare che io sono più brutto di loro. Ora spero di ottenere un contratto Tv".



L'annuale concorso di bruttezza ha attirato 35 partecipanti, che hanno risposto alla chiamata degli organizzatori, i quali ricercano "persone brutte al naturale".