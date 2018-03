Xtractor: i trattori della seconda stagione ripartono dal Sudafrica

Riparte dal Sudafrica la seconda edizione di Xtractor , il docu-reality diretto da Roberto Pinnelli e Luca Noris e prodotto da ID-ENTITY . Dopo la prima spedizione in Australia , il 3 Aprile i quattro trattori agricoli partiranno per l'emozionante viaggio di 55 giorni immerso nella natura, nel rispetto per l'ambiente e nella solidarietà.

L'itinerarioI quattro trattori McCormick di ultima generazione partiranno da Cape Town equipaggiati con pneumatici BKT, in grado di affrontare territori impervi e tragitti avventurosi. L'itinerario previsto è di 6mila km e inizieranno dai vigneti della costa meridionale per poi affrontare le immense distese semidesertiche dell'interno. Il viaggio proseguirà fino al grande Karoo, sorvolato dalla famosa acquila nera, per poi raggiungere il sesto deserto più grande al mondo: il Kalahari, tra dune di sabbia e un cielo immenso. Dall'estremo nord-ovest la spedizione farà rotta verso est per toccare le montagne, se non la neve, nel piccolo regno montano del Lesotho.