Will Smith compie 50 anni: 7 cose che non sapete sul Principe di Bel Air

"Willy, il principe di Bel Air". Ogni volta che sentiamo nominare Will Smith, il nostro pensiero va automaticamente all'esilarante sit-com americana che è stata per lui trampolino di lancio nel mondo di Hollywood. Nato Willard Carroll Smith Jr. il 25 settembre 1968, Will ha raggiunto la fama mondiale negli anni '90 recitando accanto ad attori del calibro di Donald Sutherland, Ian McKellen, Tommy Lee Jones e Jeff Goldblum, per citarne alcuni, in film come "6 gradi di separazione", "Men in Black" e "Indipendence Day".



La definitiva consacrazione come attore arriva però nel 2001 con l'interpretazione di Muhammad Ali nel film "Alì", che gli valse una candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista. Riceve la seconda nomination con il film del 2006 di Gabriele Muccino, "La ricerca della felicità" - che vede nel cast anche suo figlio Jaden Smith, nato dal secondo matrimonio.



Will infatti si sposa per la prima volta nel 1992 con l'attrice Sheree Fletcher, dalla quale avrà un figlio - Trey Smith - e si separerà tre anni dopo. Ancora una volta è "Willy, il principe di Bel Air" a dar manforte all'attore perché è proprio sul set della sitcom che Will incontra la sua attuale moglie Jada Pinkett, con la quale convola a nozze nel 1997. Dalla loro relazione nascono altri due figli: Jaden Smith (1998) e Willow Smith (2000), così chiamata per omaggiare l'omonimo personaggio della serie TV "Buffy, l'ammazzavampiri".



La famiglia Smith fa costantemente molta beneficenza a diverse organizzazioni, solo una delle quali è Scientology, e ha contribuito alla realizzazione di diverse scuole, il che indica grande sensibilità ai problemi della gente comune ma anche enorme disponibilità economica.





Con i 5 milioni di dollari ottenuti per "Men in black", i 14 per "Nemico pubblico" e i 20 per "Alì", "Men in black II" e "Bad Boys 2" e i 144 milioni guadagnati al botteghino da "Io robot", i 177 da "Hitch" e i 162 da "La ricerca della felicità", Will Smith è uno degli attori più pagati e più remunerativi (quindi più influenti) di Hollywood e, sicuramente, uno dei più grandi artisti "trasversali" degli ultimi decenni. Per festeggiare i suoi cinquant'anni abbiamo deciso di svelarvi qualche curiosità sulla sit-com da cui tutto ha avuto inizio.