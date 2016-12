Washington, poliziotta seda una lite tra ragazzine a "colpi" di danza

Una bella storia, finalmente, che coinvolge le forze dell'ordine americane. Dopo il ragazzo preso per il collo da un agente e la ragazzina di colore trascinata fuori dalla classe da un altro si torna a parlare di polizia. Di una poliziotta di Washington, in particolare, che ha sedato una lite tra ragazzine afroamericane a colpi di bacino. Davanti al gesto di sfida di una di queste, che si era messa a ballarle davanti, la donna è scoppiata a ridere. Le ha detto che conosceva passi di danza migliori e gliel'ha dimostrato sul campo. Un siparietto finito su YouTube (e diventato virale in un paio d'ore) che ha raccolto anche il plauso di Barack Obama.