Walkman, questo sconosciuto: per i due teen-ager un reperto preistorico

Con i-pad, smartphone, tecnologie avanzate sono i numeri uno. Tecnici nati. Ma i due teen-agers, alle prese con un semplicissimo walkman, sono... imbranatissimi. Non sanno dove e come infilare la cassetta, sono impacciatissimi sui tasti. Insomma, non capiscono come funziona. Alla fine ce la fanno, ma che fatica.