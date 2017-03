Volo in ritardo in Usa, i ballerini del Dance Theatre di Harlem si allenano

Quando il nostro volo è in ritardo, la maggior parte delle volte colmiamo l'attesa ascoltando musica, leggendo un libro o schiacciando un pisolino in un qualsiasi posto libero. Ma per il Dance Theatre of Harlem, un'accreditata scuola di danza che offre programmi di educazione artistica e sensibilizzazione della comunità nazionale ed internazionale, anche questa può essere un'occasione per allenarsi.