Vivono agli opposti del mondo, ma quando si incontrano scattano sempre la stessa foto

Si sono conosciuti ad una festa ed è subito scoppiata la scintilla, ma lei viveva a Manila, nelle Filippine, mentre lui in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Rob e Joli non si sono però fatti scoraggiare dagli oltre 12mila km che li separavano e dopo una fitta corrispondenza su Internet, hanno deciso di incontrarsi a "metà strada", ogni volta in un Paese diverso e conservando come souvenir di ogni viaggio una foto nella stessa posa.



Dopo tre anni di incontri in giro per il mondo, la coppia ha deciso di sposarsi e di andare a vivere insieme. Ma questo non ha ovviamente interrotto la loro curiosità verso posti nuovi e mai visti prima; anzi, la loro iniziativa si è concretizzata in un blog, "Dipkiss Travels", che vuole ispirare tutte le coppie - soprattutto quelle che vivono una relazione a distanza - a coltivare il loro amore.