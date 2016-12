Vivere girando il mondo in barca

Niente aule di scuola, traffico e lunghe ore di ufficio. Questa famiglia vive a bordo di una barca in mezzo al mare. Genevieve e Eben Stolz, canadesi, navigavano intorno ai Caraibi quando hanno scoperto che stavano aspettando un bambino. Di fronte alla prospettiva di trasferirsi sulla terra ferma o continuare il loro sogno in barca a vela non ci hanno pensato due volte e hanno deciso coraggiosamente di costruire la loro famiglia navigando per mare. Snorkeling, canoa e tuffi con i delfini sono all'ordine del giorni per i bambini. E la loro maestra per i compiti è la mamma.



FOTO©http://www.itsanecessity.net/IBERPRESS***