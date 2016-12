Vita da anziana a New York per.... una fotografa giapponese di 42 anni

Lei ha 42 anni, ma si è truccata in modo da apparire una vecchietta per vivere da anziana a New York e sperimentare di persona come si vive la terza età nella Grande Mela. E' una fotografa, si chiama Kyoko Hamada, è nata a Tokyo ed è cresciuta in Giappone, per trasferirsi negli Stati Uniti a 15 anni. L'idea le è venuta dopo aver prestato servizio da volontaria nelle case degli abitanti più anziani della città. Kikuchiyo-san è il nome di Kyoko versione anziana, che si è fotografata dal 2012 nel suo ruolo per realizzare il progetto "I used to be you".