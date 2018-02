Virginia, usa il lanciafiamme per sciogliere la neve sul vialetto di casa

Nathanael Caplinger ha scelto di usare un metodo insolito per liberarsi della neve accumulatasi sul suo vialetto dopo un’intensa nevicata. Infatti, al posto della classica pala, ha deciso si optare per uno strumento decisamente anticonvenzionale: un lanciafiamme. L’uomo avrebbe scelto di comprare l’arma dopo averne visto la pubblicità su una rivista specializzata. Prima di effettuare l’acquisto, Caplinger si è consultato con le autorità, verificando che nella contea di Amherst non ci fosse alcuna legge che vietasse l’utilizzo di un lanciafiamme per sciogliere la neve.