Virginia, i misteriosi busti dei presidenti Usa dimenticati dal tempo: manca solo Obama

Abbandonati a loro stessi in un terreno agricolo della Virginia giacciono i busti giganti che raffigurano 43 dei 44 presidenti americani. All'appello manca solo Barack Obama. Alti circa sei metri, sono stati realizzati dall'artista David Adickes che si ispirò al complesso scultoreo del Monte Rushmore. Dovevano essere la grande attrazione di un parco che aprì nel 2004. Non ebbe però mai molto successo e nel 2010 venne chiuso. Anni dopo i busti dei presidenti americani restano lì, in balia delle intemperie.



FOTO©Pablo Iglesias Maurer/Gothamist LLC/IBERPRESS