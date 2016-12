Vip troppo perfetti sui social network? Arriva l'hashtag per prenderli in giro

Stufi delle posa da star dei vip di tutto il mondo? Vedere le immagini di Kim Kardashian appena sveglia e senza un capello fuori posto vi dà sui nervi? Non ne potete più dei selfie patinati di Miranda Kerr? Forse non c'è soluzione, se non quella di staccarsi dai social network, ma almeno ora è possibile prendere in giro le stelle del jet set imitandone le gesta sul web. L'attrice comica australiana Celeste Barber ha infatti invitato i suoi follower su Instagram a inviarle gli autoscatti e le foto più ironiche e divertenti. E i post arrivano da tutto il mondo.