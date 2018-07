Vietnam, al koi caffè si beve con i pesci tra i piedi

I bar koi sono un'attrazione turistica tipica del Vietnam; caratteristici per il fatto di essere circondati da uno stagno pieno di carpe koi. I pesci, dal caratteristico colore rossiccio, si aggirano sempre vicino ai tavoli dei clienti che spesso danno loro qualche briciola di cibo.



In questi giorni gira online il video di un bar koi davvero particolare: le carpe nuotano tra le gambe dei clienti che hanno i piedi a mollo in 20 centimetri d'acqua. Il locale, situato nel distretto di Tan Binh, è del signor Nguyen Duoc Hoa che, dovendo rinnovare la zona pranzo, ha deciso di ricoprire il pavimento con due strati di plastica volti a contenere l'acqua.



Il locale ha delle regole ben precise: prima d'entrare è necessario lavare i piedi con dei panni forniti dalla struttura e, naturalmente, togliere ogni tipo di calzatura, sandali compresi.



Il bizzarro Caffè sta avendo un discreto successo, ma sul web non mancano le critiche di chi si dichiara contrariato per il trattamento riservato ai poveri pesci. Indipendentemente dai commenti negativi degli utenti, in futuro il signor Hoa provvederà ad avere soltanto carpe all’interno del suo locale; in modo da evitare che i pesci più piccoli muoiano a causa di uno shock.