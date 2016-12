Vietato indossare pantaloni, "No pants day": in metro con le braghe calate

12:19 - Ormai tutti sanno che il 12 gennaio è il giorno dello scandalo: al "No pants day" è vietato indossare pantaloni. Treni e banchine delle metropolitane di tutto il mondo si popolano di persone vestite di tutto punto dalla cintola in su, ma che sfoggiano braghe calate e mutande colorate. Tutto è iniziato come uno scherzo irriverente di sette ragazzi a New York nel 2002, ma negli anni si è progressivamente diffuso in tutto il mondo, diventando un appuntamento internazionale. Il segreto: comportarsi come sempre, ostentando naturalezza e fingendo di essere vestiti.