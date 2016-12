11 aprile 2015 Vietato essere normali: tutte le stravaganti "bellezze" che popolano la Walmart La più grande catena di negozi degli Stati Uniti mostra alcuni dei suoi clienti un po' "particolari", mentre sono intenti a pagare alla cassa o a fare la spesa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:54 - La Walmart Stores è la più grande catena di vendita al dettaglio del mondo. Facile, dunque, che raccolga le più svariate tipologie di individui. Tra queste c'è senza dubbio la categoria umana degli "stravaganti". Se in qualunque altro luogo del pianeta non vi aspettereste mai di incontrare un signore vestito in abiti ottocenteschi con bastone e cilindro o una ragazza che dorme sul nastro porta-oggetti, ricordate che da Walmart... tutto è possibile.