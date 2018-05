Viaggio all’interno di Giove: il video in 3D della Nasa

Gli scienziati che lavorano alla missione Juno della Nasa hanno condiviso un video in 3D a infrarossi del Polo Nord di Giove. Le immagini mostrano il funzionamento dei potenti cicloni che si formano sui poli di Giove e la temperatura dell'atmosfera del pianeta.



Come si può vedere dal video, le aree più chiare rappresentano quelle più calde mentre quelle più scure sono le più fredde. Gli stessi dati usati per analizzare la rotazione di Giove contengono informazioni sulla struttura e sulla composizione interna del più grande pianeta del sistema solare.



Queste informazioni forniscono uno straordinario avanzamento nelle attuali conoscenze e guideranno il team scientifico della Nasa per le future missioni.