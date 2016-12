Via le panche, spazio alle rampe: la chiesa sconsacrata diventa uno skate-park

Il legno resta ma, anziché per le classiche panche, è utilizzato per delle ripide rampe. Siamo a Llanera, in Spagna, dove questa chiesa sconsacrata è diventata un vero e proprio skate-park. Affreschi moderni e coloratissimi trovano spazio tra volte e vetrate mentre un divano, un tavolino e due poltrone sostituiscono il vecchio altare. Il progetto è dello street-artist spagnolo Okuda San Miguel.