Veterano della Marina non vedente attraversa il Pacifico in barca a remi, è il primo nella storia

Steve Sparkes, 57 anni, è un veterano della Marina militare inglese non vedente a causa di una malattia degenerativa agli occhi che lo ha colpito diversi anni fa. Lui di certo non si è fatto abbattere, ha lottato e cercato di fare gruppo con altri ex militari con problemi simili. La sua ultima impresa è stata attraversare l’Oceano Pacifico in barca a remi, dalla California alle Hawaii. Ben 82 giorni di viaggio spesi su un’imbarcazione a remi di 6x21,5 piedi insieme al suo compagno di viaggio Mick Dawson. Sparkes è la prima persona non vedente a fare una cosa simile.



Naturalmente non sono mancate le avversità e i momenti difficili: onde giganti, navigazione contro vento e un forte uragano che aveva il suo epicentro a poche miglia da loro, ma nulla li ha fermati, neanche le offerte d’aiuto della squadra di controllo dell’operazione. Ci hanno creduto e alla fine hanno avuto ragione loro. In molti li hanno attesi all’arrivo e tutto quel calore sembra aver spazzato via le difficoltò di un’impresa che ha anche un fine comunitario: i soldi raccolti dagli sponsor per il progetto saranno destinati ad aiutare i veterani con problemi di salute.