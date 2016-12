Vestiti alternativi e "bagagli" assurdi: il viaggio in metro diventa un'avventura

09:59 - In metropolitana come allo zoo. Quando il passeggero è fuori dal normale, non fotografarlo diventa impossibile. Ecco, così, che i migliori scatti provenienti dai treni sotterranei di tutto il mondo, conquistano il web. A essere immortalati sono i viaggiatori con gli abiti più insoliti o quelli che non rinunciano a un viaggio in città in compagnia del proprio animaletto, magari di un enorme serpente, o, per stare comodi, addirittura del divano di casa.