Verona, vigili del fuoco salvano tre gattini intrappolati

I pompieri di Bussolengo sono intervenuti in via Molini per salvare la vita a tre gattini rimasti intrappolati in alcuni tubi. I miagolii dei cuccioli avevano attirato l'attenzione di alcuni bambini che stavano giocando nelle vicinanze, i quali hanno immediatamente dato l'allarme. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre i gattini dai condotti aiutandosi con delle corde. Infatti i tubi erano larghi solo pochi centimetri e profondi un metro e mezzo. L'intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di recuperare i cuccioli illesi e di restituirli poi alla loro mamma.