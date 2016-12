8 febbraio 2015 Venezia, il "volo d'angelo" apre il Carnevale Ecco le foto della 19enne di Mestre, prescelta tra 12 ragazze, che ha sorvolato piazza San Marco lanciando baci e coriandoli ai visitatori. Secondo una prima stima oggi in laguna saranno presenti 100mila persone Tweet google 0 Invia ad un amico

17:44 - Il "volo d'angelo" ha aperto il Carnevale di Venezia. La prescelta tra 12 ragazze nel concorso dell'anno scorso ha sorvolato migliaia di veneziani e turisti dal campanile di San Marco lanciando baci e coriandoli. Un "angelo" dai colori primordiali che, grazie all'abito disegnato dallo stilista Stefano Nicolao, ha simboleggiato gli elementi base della natura: aria, acqua, terra e soprattutto fuoco.

"Un'esperienza che mi ha segnato per sempre - ha detto la 19enne veneziana di Mestre, Marianna Serena -. Non potrò mai dimenticare il colpo d'occhio dal Campanile su una Piazza gremita di folla e una Venezia unica, ammirata dall'alto e illuminata dal sole. E' stato bellissimo, un'emozione fortissima che in fondo rimpiango sia durata così poco".



Ad accoglierla sul palco del Doge, il Corteo delle Marie tra le quali verrà scelta - come accaduto per Marianna - l'Angelo 2015, da un trionfo di maschere storiche.



La festa dopo una prima settimana di appuntamenti come sempre in sordina ha avuto il suo via ufficiale ieri con il Corteo delle Marie, le 12 ragazze scelte per impersonare le giovani meno abbienti che il Doge anticamente muniva di dote perché potessero sposarsi davanti a 70mila visitatori mentre le prime stime parlano di una giornata che dovrebbe far toccare le 100mila presenze in laguna.