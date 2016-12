Venduto all'asta l'anello di Giovannna d'Arco: dopo 600 anni ritorna in Francia

Un anello d'argento del 15° secolo appartenuto a Giovanna d'Arco è stato venduto all'asta per 383mila. Il gioiello era di proprietà del figlio di un medico francese arrivato in Gran Bretagna dopo la seconda guerra mondiale. E 'stato esposto al pubblico più volte in Inghilterra e in Francia e dato in prestito a vari musei e mostre dedicate all'eroina nazionale francese, bruciata sul rogo nel 1431 per eresia.