Vacanze da... dimenticare: le foto-ricordo di famiglia più imbarazzanti di sempre

Le vacanze sono il momento adatto per dare vita a ricordi bellissimi. Ma se le foto che vi ritraggano fossero davvero imbarazzanti? Il sito Awkward Family Photos ha raccolto gli scatti peggiori di vacanze in famiglia provenienti da tutto il mondo. Ce n'è davvero per tutti i gusti: dai componenti che guardano tutti in direzioni diverse a quelli che cadono al momento dello scatto, passando per ambientazioni non proprio... felici.