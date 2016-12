5 dicembre 2014 Vacanze da brividi, in Svizzera l'hotel igloo fatto con 3mila tonnellate di ghiaccio Nelle stanze si dorme nei sacchi a pelo per resistere alle temperature che arrivano a -40 gradi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:56 - E' un hotel con tutti i comfort, ricercatissimo e incastonato nella splendida cornice delle Alpi svizzere. Ma con una caratteristica particolare: esiste solo d'inverno. E' l'Hotel Iglu-Dorf, una struttura alberghiera fatta con 3mila tonnellate di ghiaccio e neve fatti arrivare anche dai Pirenei. Dentro le stanze è anche possibile godere di diverse opere d'arte messe a disposizione da artisti di tutto il mondo.

L'albergo a Oberland Bernese viene aperto il giorno di natale e può ospitare fino a 38 persone in contemporanea. Si dorme dentro dentro speciali sacchi a pelo in grado di resistere a temperature fino a -40 gradi sotto zero. Nelle suite si può anche avere la vasca idromassaggio. I costi? Accessibili: 99 euro per una stanza durante la settimana che salgono a 115 euro nel weekend. Una vacanza adatta a chi ama i brividi.